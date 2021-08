Les Sentiers de Sart-Risbart du 26 au 29 août

Le Festival " Les Sentiers de Sart-Risbart " est de retour ! Pour sa 10ème édition, il vous a concocté un magnifique programme riche, belge et européen. Retrouvez cette friche musicale qui ose toutes les musiques et génère de très belles émotions. 11 concerts insolites et émergents dans le cadre enchanteur d’un jardin du Brabant Wallon !