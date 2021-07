Les brocantes en provinces de Namur et Brabant wallon ce 25 juillet

En Brabant wallon

La brocante de Waterloo-Mont-St Jean, c'est chaque dimanche de 7h30 à 13 H à la Ferme de la Brasserie de Mont-St-Jean.

750m de brocanteurs sur le site historique de la ferme de Mont-Saint-Jean (100m du parking du Carrefour de Mont-Saint-Jean).

Les spécialistes du vide maison, vide grenier de Belgique et de l'étranger. Vente de toutes antiquités de qualités, mobilier design, vintage, objets et mobiliers anciens, luminaires, tableaux, argenterie, bronze, horloge, miroirs, …

Food corner (boissons et nourriture) prévu sur le site - Piquenique non autorisé.

Parking en face de la ferme de Mont-Saint-Jean.

Chiens autorisés en laisse

------------------------------------

Une centaine d'exposants à Beauvechain ce dimanche 25 juillet dès 7H. Les chineurs sont attendus au centre de la localité !

------------------------------------

Plusieurs maisons de la rue de Louvain et alentours à Pietrebais, ouvrent leur grenier pour votre plus grand bonheur de chineur.

Jeux, puériculture, meubles, brocante, vintage.

C'est ce prochain dimanche à partir de 9h