Les 50 ans de Louvain-la-Neuve : deux expos à voir jusqu'au 15 septembre

Tout au long de cette année 2021, 50 ans après de nombreux moments de célébrations ont été organisés pour fêter ce demi-siècle.

Des événements dont certains sont toujous en cours comme ce parcours photographique accessible jusqu'au 15 septembre "Regards sur Louvain-la-Neuve, 50 ans d'une ville surprenante !"

Louvain-la-Neuve d'avant et Louvain-la-Neuve vue d'en haut, tels sont les deux regards qui sont offerts à la vue des passants au fil d'un parcours dans la cité. Photos d'archives et photos aériennes se côtoient en bas et en haut sur les différentes places de Louvain-la-Neuve, à L'esplanade et au rez-de-chaussée du complexe hôtelier " Martin’s Agora City Resort " (à partir de fin juin).

Un plan situant les différents lieux d’exposition des photographies est à disposition des visiteurs à l’Office du Tourisme-Inforville, l’hôtel Martin’s et L’esplanade.