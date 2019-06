Des idées un peu folles, il y en a qui peuvent germer à tous moments… Celle d’Harald Verniers a le mérite de mettre en lumière les actions de la fondation "Justine for kids". Rouler à vélo et financer de belles initiatives c’est possible et c’est ce qui est envisagé par les 9 cyclistes qui vont se lancer ce samedi 22 juin pour le tour d’Europe des Belges 2019…