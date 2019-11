Le télétravail, le sujet du jour de BW Bizz

Qui n’a pas envie d’organiser ses journées de travail à sa manière, qui ne souhaite pas pouvoir s’occuper des enfants sans pour autant poursuivre une carrière professionnelle riche et variée. Depuis quelques années certaines sociétés ont bien compris les avantages du télétravail. Cependant les pièges existent, l’organisation de ses journées de travail doit être rigoureuse, le temps à consacrer au travail doit être une priorité, rester joignable pour les collègues et les clients est un leitmotiv absolu. Comment s’organiser et éviter les pièges du télétravail ? Facile, il vous suffit d’écouter Sandrine Monette de la société Happymood qui vous explique tout….