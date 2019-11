Le Rotary de Genval se relance dans sa grande opération "un livre pour noël"

Chaque année le service club Rotary de Genval se propose de fournir des livres aux enfants placés en centre fermés.

Pour atteindre cet objectif, le Rotary se tourne cette année vers vous. En effet sur le principe du "café suspendu", à savoir, vous prenez votre café dans un établissement et parce que vous en avez envie et les moyens vous offrez un café à une personne qui pourra venir le boire quand elle sera de passage. Vous ne connaissez pas cette personne, elle ne vous connaît pas non plus mais c’est comme souvent "le geste qui compte". Si vous voulez donner un coup de main au Rotary de Genval, vous retrouverez toutes les infos utiles dans l’interview à écouter sur cette page