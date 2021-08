Le Jardin du Yoga 2021 à l'Abbaye de Villers-la-Vile

Au fil du temps, cet événement est devenu incontournable pour les nombreux adeptes du yoga, désireux de faire le plein d’énergies positives dans un cadre exceptionnel propice à la méditation et au ressourcement.

Cette année, l’accent sera mis sur le Chakra Manipura (" Joyau étincelant "), le centre de la vitalité. Le feu sacré que chacun recèle en son for intérieur et qui ne demande qu’à être activé pour transformer notre volonté en action. Surnommé "chakra du plexus solaire", ce 3ème chakra suivant le tantrisme hindou nous aide à nous mettre en mouvement et renforcer notre vitalité. Il suffit parfois d’une étincelle et d’un souffle de vent pour ranimer la flamme