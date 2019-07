Le folestival va encore vous surprendre cette année

Programmé ce samedi 27 juillet le Folestival, qui avec plus de douze années d’existence a su créer son univers si particulier va encore sortir des sentiers battus cette année en proposant au public présent une conférence dont le thème sera les 50 de Woodstock. Ce n’est pas tout de raconter Woodstock il fallait aussi l’illustrer musicalement. Pour la partie histoires et anecdotes les organisateurs ont fait appel à Marc Ysaye, grand raconteur d’histoire si il en est et pour la partie musicale, c’est le guitariste Jacques Stotzem qui assurera l’illustration musicale… Les détails dans l’interview ci-après…