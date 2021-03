Le centre Culturel de Rixensart accueille vos enfants durant les vacances de Pâques

Pour les mois d’avril et de mai, l’équipe du centre continue ses projets et ses ateliers, maintenus pour les moins de 12 ans. C’est le cap de l’atelier FINGERCAMP, qui se tiendra du 12 au 16 avril, dans la lignée des ateliers Rixn’roll. Ils proposent aux jeunes de 8 à 12 ans de customiser des fingerboard, sortes de skates miniatures. Durant 5 jours, ils pourront les fabriquer ainsi que les personnaliser, grâce aux machines de la Fabrix et à Gontran, l’animateur. En toute sécurité, les jeunes apprendront à évoluer dans cette discipline de manière créative et décontractée. Le matériel est fourni à chaque participants.

Informations pratiques

Centre culturel de Rixensart

38 Place Communale

1332 Genval

140€ pour les 5 jours (matériel compris)

Inscription sur le site internet ou par mail