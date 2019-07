Le Belgian Open Wheelchair Tennis débute ce mercredi à Namur - Brabant wallon Matin - 31/07/2019 Un rassemblement des plus grands athlètes de tennis en chaise du monde. C'est ainsi qu'on pourrait définir le Belgian Open. Organisé chaque année à Namur, il voit défiler les meilleurs joueurs de la planète et se dérouler les plus belles rencontres du circuit. Messieurs, dames, quads, juniors, toutes les catégories y sont représentées. Justine Henin, ancienne n°1 mondiale, Steve Darcis et Dominique Monami sont déjà venus se frotter aux joueurs en chaise. Il s’agit aussi d’une aventure humaine extraordinaire rendue possible grâce à ses 80 bénévoles. Jean Marc Decerf a contacté Yacine Eddial directeur du Belgian Open