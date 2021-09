"La Vallée secrète" spectacle d'été à l'Abbaye de Villers-la-Ville jusqu'au 26 septembre

Tour des Sites Organisation est spécialisée dans la production de spectacles totaux en tous genres. Depuis 1992, l'organisation a créé et produit plus de 700 spectacles de grande envergure.

Chaque soir, jusqu'au 26 septembre, " La Vallée Secrète " évoque ’âge d’or de ces lieux séculaires au cours d’une promenade nocturne totalement scénarisée. Cette création a pour objectif d’offrir une activité culturelle insolite, exceptionnelle et en toute sécurité sanitaire. Il s’agit d’une véritable expérience immersive au travers d’un parcours-spectacle mêlant artistes et vidéomapping.

Le principe de ce spectacle s’apparente à celui d’une exposition à ciel ouvert et à sens giratoire. En effet, selon un circuit bien

défini, les spectateurs rejoignent, successivement, trois endroits privilégiés de l’abbaye de Villers-la-Ville : la Cour du Travail, la Nef et la Cour d’Honneur. Trois décors naturels qui permettront l’évocation d’un des pans les plus intenses de l’histoire de cette

abbaye. Ce spectacle se focalise, en effet, sur l’âge d’or de l’édifice, en passant par sa destruction lors de la Révolution française, pour aboutir à son abandon.

D’une durée de 90 minutes, ce parcours-spectacle consiste en un récit continu qui plonge le spectateur en totale immersion. Il

s’agit d’une véritable promenade féerique intégrée, dotée d’une atmosphère unique en son genre.

Ce spectacle est composé d’acteurs, de danseurs et de performers sur toile de fond de vidéo-mapping, savamment construit pour ce haut lieu patrimonial.

Horaires : Accès au spectacle toutes les 25 minutes, dès la nuit tombée (horaire variable selon le calendrier – voir site de réservation)

Lieu : Abbaye de Villers-la-Ville

Durée du spectacle : 90 minutes

Réservations : Ticketmaster

Et toutes les infos via le site VALLEE SECRETE