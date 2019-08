La nuit des chœurs 30 & 31 août à l'Abbaye de Villers-la-Ville

Redécouvrir des grands classiques de la chanson revisités par des amoureux de musique et d’harmonie, c’est ce que vous proposent Benoit Meurens et son équipe dans le cadre de la nuit des chœurs. Chaque année depuis 20 ans le public se bouscule pour assister à un évènement unique en son genre. Nous cherchons toujours des activités "family Welcome" comme vous l’entendrez dans l’interview ci-après ce sera encore le cas cette année…