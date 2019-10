La fête de la pomme, c'est ce dimanche à Céroux-Mousty

Il n'y a pas que Newton et Adam et Eve qui aiment les pommes. Tous le monde aime les pommes...Bonne raison pour vous rendre ce dimanche à Céroux-Mousty à la fête de la pomme. Des pros et des amateurs éclairés pour vous recevoir, mettre en lumière les bienfaits de la pomme. Pour en savoir plus écoutez l'interview de Dorothée Hébrant éco-conseillère à la ville d'Ottignies-LLN, cheville ouvrière de cette organisation...