La danse à l’honneur au ciné-club de Rixensart avec le film "GIRL"

Ce 23 juin, le ciné-club de Rixensart clôture sa saison 2021. L’ABSL, hébergée par le centre Culturel de Rixensart, fait office d’institution culturelle phare de la région depuis 1983. Mais suite à une interruption des programmes due aux mesures sanitaires, le public est de nouveau le bienvenu dans ses salles. Et pour la soirée de clôture de la saison, le ciné-club met le monde de la danse à l’honneur : "Ciné-danse", fruit d’un partenariat entre le Ciné-club de Rixensart et le Centre Culturel de Rixensart.

En effet, trois films y seront projetés (un long-métrage et deux courts-métrages), dont le plusieurs fois distingué "GIRL". Réalisé par Lukas Dhont, on y rencontre Lara, dont le rêve est de devenir danseuse étoile. A 15 ans, elle décide alors de travailler dur mais son quotidien est difficile : elle est en proie à des questionnements identitaires car née dans un corps de garçon. "GIRL" raconte alors l’histoire du parcours exceptionnel de Lara, interprétée par Victor Polster. Critiqué par les associations de défense LGTBQI + qui lui reprochent son voyeurisme et sa sexualisation des personnes trans, le film reçoit cependant un accueil unanimement positif de l’industrie cinématographique.

► A lire aussi : Emission spéciale pour la sortie du film "Girl", avec Lukas Dhont et Victor Polster