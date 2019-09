La croisée des chemins, une asbl chapeautant des adoptions internationales depuis 25 ans

Véronique Wauters a décidé de marquer le coup à l’occasion des 25 ans de son asbl La Croisée des chemins. 25 ans consacrés à établir des liens entre parents sans enfants et enfants sans parents, mais aussi établir des liens avec différents pays proposant des enfants à adopter. L’adoption n’est pas une solution facile à mettre en œuvre et donc cette asbl a accompagné de nombreuses personnes souhaitant créer une famille. Le 25ième anniversaire c’est surtout l’occasion de réunir tous les intervenants de cette grande chaîne d’amour… Vous en saurez plus en écoutant l’interview de Véronique Wauters ci-après