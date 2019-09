La bière traditionnelle "prend du plomb dans l'aile".

La Houblonde, une nouvelle bière à découvrir. Les procédés de fabrication sont vieux "comme le monde". Cependant si les techniques restent traditionnelles, on peut jouer sur les ingrédients qui composent cette bière. C’est ce sur quoi Christophe Carette, le créateur de cette bière, a décidé d’intervenir. L’eau représente 90% d’une bière c’était donc sur cet élément que toute son attention s’est portée avec des procédés à la pointe et un résultat surprenant. Une eau n’est pas égale à une autre eau. Vous en saurez plus en écoutant l’interview ci-après…