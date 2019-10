L'Extrême Pétanque débarque en Brabant Wallon

L’extrême pétanque arrive en Brabant Wallon. Il y a fort à parier que le Brabançon Wallon ne restera pas indifférent.

Les règles sont simples, ce sont celles de la pétanque traditionnelle, un cochonnet et des boules. La variant qui lui vaut le nom "d’extrême" c’est qu’elle se joue sur un terrain non délimité. Vous partez à l’aventure pour tenter de marquer les 13 points nécessaires pour emporter la partie mais vous vous retrouvez vite à parcourir plusieurs kilomètres par monts et par vaux. Explications de Tom Blight dans l’interview ci-après…