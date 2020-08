L'Enigma Gin : un gin brabançon aux saveurs insoupçonnées…

Avec l’Enigma Gin, nous partons à la découverte d’un gin 100% belge et bio qui met à l’honneur un voyage de saveurs entre la douceur du Yuzu japonais, la fraîcheur de la Bergamote italienne et la complexité du Ginseng japonais.

Qui sont les concepteurs de l’Enigma Gin ?

Enigma Gin, c’est l’histoire d’un voyage qui remonte à mai 2018 avec la découverte des plus belles distilleries irlandaises et de leurs méthodes de distillation traditionnelles par deux amis de longue date. Anthony est originaire de Villers-la-Ville et Arnaud de Braine l’Alleud.

Des suites de ce voyage, ils se sont pris au jeu et ont décidé de se lancer dans cette magnifique et passionnante aventure autour des spiritueux. La suite coule de source : la création de leur propre marque de Gin Bio aux notes agrumées, fraîches, douces et complexes.

L’histoire de l’Enigma ?

Le Gin Enigma est une création 100% belge développée avec un grand maître distillateur belge dont le savoir-faire remonte à plusieurs générations.

Né de la fascinante rencontre entre l’Europe et l’Extrème Orient, Enigma s’inspire des parfums, des épices et des saveurs rares issus d’une route énigmatique reliant l’Europe au Japon.

C’est la réunion en bouteille le meilleur des richesses naturelles européennes et de la finesse asiatique pour vous offrir un Gin au caractère unique.

Les saveurs ?

Il est le fruit du parfait mariage entre un alcool de grains bio de qualité supérieure et de douze ingrédients biologiques minutieusement sélectionnés.

L’équilibre entre les notes douces du Yuzu japonais et fraîches de la Bergamote italienne offre une palette aromatique à ce gin. Une touche de Ginseng amène la complexité alors que le pin belge donne à Enigma un profil de goût délicat et atypique. L’ensemble cède à une finale fraîche, douce et complexe.

Comment se déguste le Gin Enigma ?

Il se consomme toujours très frais, environ entre 4 et 6° afin de libérer ses arômes délicats et agrumés. Vous pouvez le déguster nature avec un glaçon, en cocktail ou en Gin-Tonic traditionnel. Il est conseillé de la servir avec un tonic neutre ou au poivre rose agrémenté d’un zeste de citron et d’une feuille de coriandre froissée.

Les ingrédients ?

Yuzu japonais, Ginseng, Bergamote, Pin beige, Tangerine, Citron jaune, Lavande, Baie de genévrier, Cardamone, Sureau, Angélique, Coriandre.

Les points de ventes ?

Le Gin est disponible dans quelques magasins du Brabant Wallon, et les deux amis souhaitent travailler avec des magasins spécialisés, des épiceries fines et des cavistes. Ils vont également proposer la vente de l’Enigma Gin en ligne via des plateformes e-commerce et le site internet www.enigmagin.be.

Les projections futures.

L’objectif a court terme est de pouvoir placer l’Enigma Gin dans le brabant wallon et sur l’ensemble du territoire beige. Le souhait des créateurs est de le distribuer également au Grand-Duché de Luxembourg.

Dans le futur, ils seraient également intéressés par le lancement d’autres spiritueux de qualité supérieure comme un Gin aux saveurs particulières, un rhum aux parfums raffinés ou même par une boisson distillée sans alcool…