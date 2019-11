L'Abbaye de Villers-la-Ville se met aux couleurs de Viva for life

Thierry chante et raconte Johnny à l'Abbaye de Villers-la-Ville, le rendez-vous qui va vous permettre d'apporter votre contribution à l'opération Viva For Life. Une soirée qui débutera par la visite de pierres tombales et qui se clôturera donc en apothéose par le concert de Thierry. Les détails à connaître avant de vous y rendre dans l'interview de Vincent de Ruette...