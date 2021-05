Walibi Belgium confirme la nouvelle que de nombreux amateurs de sensations fortes attendaient avec impatience depuis des mois : Kondaa, la montagne russe la plus rapide et la plus haute du Benelux, sera prête pour l'ouverture du parc le 8 mai.

L’attraction spectaculaire et la zone environnante "Exotic World" constituent l'investissement le plus important jamais réalisé dans l'histoire du parc d'attractions.

A partir de ce samedi 8 mai, une visite à Walibi sera à nouveau possible. Le Plan Plein Air entrera alors en vigueur. Les modalités pratiques de visite seront communiquées dans la foulée de la publication de l’Arrêté ministériel.

En attendant, Walibi redouble de bonnes nouvelles car non seulement le parc sera ouvert dès le 8 mai, mais le public pourra également découvrir Kondaa, le mégacoaster tant attendu.

La montagne russe s'élève à 50 mètres au-dessus du parc et file à une vitesse maximale de 113 km/h sur un parcours de 1,2 km. L’attraction bat également deux records du monde : d’une part... le mégacoaster comportant le plus grand nombre d'éléments de parcours différents et d’autre part, il est le premier mégacoaster à cumuler 15 moments d'airtime ! Airtime quoi ?! C'est la sensation d'apesanteur. Pendant 1/3 du temps passé dans le Kondaa, les visiteurs auront la sensation de ne plus toucher leur siège. Kondaa est situé dans une toute nouvelle zone : Exotic World pour laquelle une surface de 4,5 ha a été ajoutée au parc. Les visiteurs seront immergés dans un monde exotique oublié où une créature puissante et mystérieuse règne en maître…