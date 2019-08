Jodoigne, sa culture, sa communication

On associe en permanence septembre avec la rentrée scolaire. Septembre est également le moment choisi par des associations, groupements et autres asbl pour relancer leurs activités et communications. C’est le cas au centre culturel de Jodoigne qui propose le programme de sa nouvelle saison sous forme de brochure mise à disposition de la population. Le programme et exhaustif et chargé, ce qui a attisé notre curiosité. L’occasion était belle pour nous de parler de ce programme et de manière plus large de culture avec Stéphanie Croquet, la directrice du centre culturel. Vous entendrez l’interview qu’elle nous a accordée ci-après.