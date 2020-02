Intégration à l’école par la vente de chocolat, joindre l’utile à l’agréable

L’APEDAF (Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs Francophones) organise durant tout le mois de février une vente de chocolat au profit de son ASBL. Cette association œuvre dans le milieu de la surdité infantile et est toujours en recherche de moyens pour assurer sa mission. Depuis 20 ans la vente de chocolat par les parents et amis de l’ASBL se mobilise durant le mois de février pour assurer cette vente. Vous voulez une belle occasion de découvrir cette association et avoir les renseignements pratiques pour acheter leurs chocolats, écoutez l’interview de Pascale Lange…