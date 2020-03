Hello World, 9ième édition le 7 mars à Waterloo

Pour la 9ième fois Infor jeune Waterloo et l'administration communale s'associent pour proposer un salon à destination des jeunes (étudiants ou travailleurs) souhaitant s'exiler quelques temps pour parfaire leurs connaissances de langues étrangères ou tout simplement découvrir une autre culture. Préparer son expatriation même temporaire n'est pas affaire d'improvisation et ce salon sera donc l'occasion pour les jeunes en mal d'évasion de s'approprier les trucs et astuces à connaître avant cette grande transhumance….Les infos dans l'interview de Marc Griffon