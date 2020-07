Grez en Bulle : vivre à nouveau la culture à Grez-Doiceau

Vivre à nouveau la culture, mais autrement ? Cet été c’est possible à Grez-Doiceau, grâce à l’opération "Place aux artistes" initiée par la Province du Brabant wallon et avec "Grez en Bulle" !

Avec Grez en Bulle, venez plonger dans une atmosphère pétillante lors de votre passage sur le marché !

Chaque vendredi, diverses animations seront proposées pour le plaisir des grands et des petits ! Rendez-vous sur le marché hebdomadaire de 16h30 à 18h30 sur la place Ernest Dubois de Grez-Doiceau.

Vous aimez les mystères et l’aventure ? " Fort Doiceau " et " Ko Lantho " sont faits pour vous !

Venez également découvrir l’univers généreux et sensible de la harpe celtique avec Vanessa Gerkens ! De plus, les " Mac Jive’s " vous enchanteront grâce aux grands classiques du rock et du pop rock. Partez aussi en voyage dans l’univers clownesque d’" Et qui libre " !

" Le Tour des Mots " et son vélo kamishibaï vous ouvriront les portes d’un autre monde, celui de l’imaginaire.

Animations et ateliers familiaux, proposés par la bibliothèque, clôtureront cet été pétillant, passé au gré (z) d’une bulle…

Au programme :

10/07 : Fort Doiceau (Mystère et aventure par Alleluias Events)

17/07 : Vanessa Gerkens (Concert solo de harpe celtique)

24/07 : Ko Lantho (Aventure par Alleluias Events)

31/07 : Mac Jive’s (Les plus grands classiques du rock et du pop rock revisités)

07/08 : Et qui libre (Spectacle de comédiens-clowns)

14/08 : Le Tour des Mots (Spectacle-animation contée : Le kamishibaï à vélo)

21/08 : Fort Doiceau (Mystère et aventure par Alleluias Events)

28/08 : Bibliothèque (Animations et ateliers familiaux)