Genval : il est grand temps d'en rire !!!

« Il est temps d’en rire » est un festival d’humour initié par Thibaut Nève et David Hellebrandt. Il se déploiera au Lac de Genval du 10 juillet au 5 septembre.

Le constat était amer : le Covid-19 a donné un coup de frein au secteur culturel. L’envie des organisateurs : lancer une formule de spectacles d’humour avec quelques grands noms, pendant tout l’été, les vendredis et samedis soirs, dès 19 heures, en extérieur pour 200 personnes maximum.



Miser sur le partage entre générations, l’humour salvateur, la nécessité de se rassembler dans la détente et l’émotion, de nombreux moments dont nous avons à juste titre été privés pour des raisons sanitaires.



Sur une base solidaire, les " locomotives " de l’humour permettront à une vingtaine d’artistes de relancer leur parcours professionnel cet été !



Où ? En partenariat avec Martin’s Hotels, dans le cadre enchanteur du Lac de Genval et la propriété extérieure de la villa du Lac. L’espace de la pelouse permettra d’accueillir en toute sécurité 200 personnes maximum, tout en gardant les mesures de distanciation physique.



Comment ?



Dès 19 heures, les spectat.eurs.rices sont pris.es en charge à leur arrivée (en voiture, en vélo, à pied) sur le site et conduits à leurs places de spectacle (200 sièges et transats confortables), en silo, espacés selon les normes strictes de sécurité et de distanciation qui seront encore en vigueur à ce moment-là.

Les spectateurs profitent -le temps de leur installation- d’une ambiance musicale en live alors que des boissons leurs sont proposées, servies par un personnel qualifié. Deux comédiens et musiciens belges – Manon Hanseeuw et Stéphane Pirard (ARCO FALLS) – accueillent le public dans une ambiance idéale en interprétant leurs compositions personnelles.





Les Shows dès 20 heures !



1/ Vendredi soir : Motamo : Un mot, un geste, Motamo fait le reste ! www.motamo.be



Doit-on encore présenter Thierry Decoster ? Comédien, réalisateur, animateur, Thierry Decoster est aussi l’initiateur d’un spectacle d’improvisation professionnelle. MOTAMO réunit une joyeuse bande d’artistes dont la vivacité d’esprit et le sens de l’humour font mouche. En musique, abordant des thèmes d’actualité, le spectacle se déploie avec la complicité du public invité à suggérer des sujets d’improvisation.



Après 20 ans comme acteur et 8 ans comme producteur des Souffleurs aux gradins, Thierry Decoster revient avec une nouvelle équipe de choc. En plus de sa complice Odile Matthieu avec laquelle il a écrit et interprété plusieurs spectacles, on retrouve quelques grands talents de l’improvisation comme Christelle Delbrouck,

Thomas Demarez et François-Xavier Fiévez, mais aussi Naïma Ostrowki, Caroline Veyt ou bien encore les musiciens Grégoire Dune (violon) et Denis Vernimmen (piano).

Le spectacle interactif promet de nous faire rire et de nous étonner, en nous transportant à travers l’imaginaire déjanté de ces cinq acteurs de talent. Le public y joue un rôle important, puisque c’est lui qui décide des thèmes joués sur scène. Les comédiens, qui ne disposent d’aucun temps de réflexion, peuvent décider de monter seul ou à plusieurs et déterminent eux-mêmes la durée de l’impro.

Un spectacle familial haut en couleur qui devrait débloquer les zygomatiques du plus grand nombre !



2/ Samedi soir : The Belgian Comedy Show



Le samedi soir, un plateau de 4 humoristes belges se partagera la scène. La distribution changera chaque week-end. Le spectacle sera clôturé par une tête d’affiche pour une prestation d’environ 30 minutes. Parmi les humoristes belges qui soutiennent le projet et qui viendront cet été, notons Alex Vizorek, Cécile Djunga, Freddy Tougaux, Martin Charlier, Zidani, Manon Lepomme, Farah, Sum, Dave Parcoeur, Inno Jp, Antoine Donneaux, Etienne S, Ahmed Boudrouz, Carole Matagne, et bien d’autres encore.





Quand ?



A partir du vendredi 10 juillet jusqu’au samedi 5 septembre 2020.





Spectacle Motamo : Les 10, 17, 24 et 31 juillet – 7, 14, 21, 28 août – 4 septembre.



The Belgian Comedy Show : Les 11, 18, 25 juillet – 1, 8, 15, 22,29 août – 5 septembre.



Site internet pour réservations : WWW.ILESTTEMPSDENRIRE.BE



Partenaires médias : Vivacité, La Libre Belgique, TV Com



Les prix



20 euros prix plein 15 euros moins de 18 ans 180 euros le pass de 10 places.



Le samedi 11 juillet : Ouverture du Festival avec Alex Vizorek Inno JP Etienne S Carole Matagne



Le samedi 18 juillet : Cécile Djunga Etienne S Sum Nikoz



Le samedi 25 juillet : Freddy Tougaux Funky Fab Julie Geller Antoine Donneaux



Le samedi 1er août : Martin Charlier Patrick Kurota Marie-Eglantine Bruno Bittoun



Le samedi 8 août : Soirée spéciale humour fédéral avec des humoristes wallons, flamands, bruxellois et germanophones



Le samedi 15 août : Manon Lepomme Moumou et Tocard Sum P-E



Le samedi 22 août : Bénédicte Philippon Hich et Salva Nikoz Dave Parcoeur



Le samedi 29 août : Kody Farah Zidani Gérémy Crédeville