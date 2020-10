Festival International du Film de Waterloo - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... La 8eme édition du Festival international du Film de Waterloo, du 15 au 18 octobre Invité d'honneur : Patrice Leconte, réalisteur, scénariste, metteur en scène, dessinateur et écrivain. Patrice Leconte reviendra sur sa carrière au cours d'une master class et la projection du film "Une Promesse". A quelques semaines de la sortie française de son second long métrage "Le Calendrier", Patrick Ridremont présidera le jury officiel. De nombreux rendez-vous attendent le public du Festival comme Les Contes d'Adeline Blondiau pour les petits. Une création pour le Festival Président du jury Longs Métrages: Patrick Ridremeont. Et parmi les membres du Jury, Carole Weyers. Attirée par une carrière artistique, Carole Weyers a suivi sa formation de comédienne à l’Institut des arts de diffusion situé à Louvain-la-Neuve. En 2006, elle s'installe à Londres et poursuit sa formation à la London Academy of Music and Dramatic Art, où elle a l’occasion de rajouter une corde de " jeu classique " (Shakespeare, Restauration, Jacobéen) à son arc. En 2010, elle décide de poursuivre sa carrière aux États-Unis, à Los Angeles1. En 2013, elle a été choisie pour interpréter le rôle de Caroline Baldwin dans l'adaptation cinématographique de la bande-dessinée d'André Taymans. La production du film est cependant interrompue, et le projet abandonné. Carole Weyers interprète Déa Versini, personnage principal de la série policière française Double je, créée par Camille Pouzol, dont les huit épisodes sont diffusés au printemps 2019 sur France 2 ; rôle pour lequel elle est primée au festival Séries Mania. Huit films en compétition officielle représentent le meilleur du cinéma mondial à thématique historique et inédit en Belgique. Rendez vous aux Ciné Wellington dès ce jeudi Toutes les infos via le site https://www.2020.wahff.be/ Carole Weyers était notre invitée ce jeudi