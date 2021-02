Exposition : Palestine, peuple entre exil et résistance au Point Culture de Louvain-la-Neuve

Le Point Culture de Louvain-La-neuve présente cette semaine et jusqu’au 25 février une exposition sur la Palestine, intitulée "Le Sumud palestinien : un peuple entre exil et résistance". "Sumud" est un mot d’arabe palestinien qui peut signifier constance, mais aussi "persévérance inébranlable". Il désigne ainsi la force du peuple palestinien qui résiste malgré les épreuves et les oppressions. Organisée par l’ABP, l’Association Belgo-Palestinienne et sa branche à Louvain-la-Neuve, cette exposition a pour objectif de mettre en lumière les réalités vécues par le peuple palestinien. Les photos ont été prises par des étudiants, engagés dans la cause, qui se sont rendus sur place. Les images et témoignages ont été récoltés majoritairement au cours de l’année dernière, et dépeignent les inégalités, les oppressions mais aussi le quotidien et ses joies. L’exposition se visite au moyen d’un QR code à scanner, ainsi qu’avec vos propres écouteurs puisqu’une installation sonore a également été pensée et mise en place.