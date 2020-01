Et si vous reparliez à vos voisins

"Fin janvier, les habitants de Waterloo ont reçu un courrier les invitants à rejoindre le réseau de quartier Hoplr. Ce réseau 100% belge a pour objectif de développer l’interaction entre les résidents d’un quartier et l’engagement local.

"On s’est aperçu que lorsque l’on remet les citoyens ensemble, très vite, ils rediscutent de la vie de quartier. Notre objectif est de recréer un écosystème de voisinage tel qu’on pouvait le retrouver il y a 100 ans et encourager des valeurs comme l’entraide, le partage,… Nous utilisons en fait le digital pour aider le citoyen à pousser la porte de son voisin" explique Gaele Poncelet, chargée du développement de Hoplr à Bruxelles et en Wallonie.

Concrètement, Hoplr permettra aux habitants de Waterloo d’échanger des objets ou des services, de lancer des initiatives locales, d’apprendre à connaître ses voisins et à rester au courant de l’actualité du quartier.

Les détails de l’opération dans l’interview de Gaele…