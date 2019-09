Et si vous donniez un coup de main à Clémence et à ses parents

La petite Clémence est atteinte d’une maladie qui ne porte pas encore de nom puisqu’elle a été découverte il y a seulement quelques années. A 4 ans ses parents sont donc confrontés à de grandes inconnues, quels seront les développements psychomoteurs de leur fille. Ils mettent tout en œuvre pour que Clémence bénéficie des meilleurs soins possible et du meilleur encadrement en espérant que cette stratégie apporte du bien être à leur fille. Encadrement et soins qui, au cœur de leurs préoccupations, coûtent cher. Pour les aider, vous pouvez poser un geste en participant au grand week-end festif organisé ces 14 & 15 septembre à Piétrebais. Les détails dans l’interview d’Arnaud, le papa de Clémence….