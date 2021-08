Du 28 au 30 août, LE festival d’été des petites oreilles prend ses quartiers d’été à Louvain-La Neuve !

Au programme une quinzaine de concerts pour que les enfants de 0 à 12 ans puissent profiter de la musique sous toutes ses formes. Pour les parents et grands-parents qui veulent faire découvrir leur(s) madeleine(s) de Proust aux enfants, vous pouvez assister aux concerts Pierre et le loup raconté par Alex Vizorek ou des Déménageurs avec le Patamodd. Vous pourrez également découvrir une programmation musicale originale et variée, avec notamment le décoiffant Déconcerto, le tendre et drôle André Borbé en solo dans Une Ouïe Inouïe et l'histoire farfelue et hilarante des 3 petits cochons et Eugène.

Comme chaque année, venez passer du temps dans le village Kidzik et profiter des nombreux stands et activités dans un environnement créé pour les enfants. Ils pourront notamment jouer avec les structures musicales, sauter sur le château gonflable et évidemment, se restaurer au Kids Délice !