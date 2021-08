Découvrez le Musée de l'Eau et de la Fontaine et participez au Rallye des Aventuriers !

Le Musée de l’Eau et de la Fontaine et la Province du Brabant wallon présentent jusqu'au 31 octobre l'exposition “Rêveries Subaquatiques”. Plongez dans l’univers fantastique du photographe Harry Fayt.

En pleine nature, 28 œuvres grand format s’intègrent dans l’environnement bucolique du Bois des Rêves. L’occasion pour les visiteurs de se balader dans ce lieu inspirant et de découvrir les deux séries photographiques Heart made in Belgium et Modern Icons de l’artiste belge.

Les compositions originales des photos, réalisées dans une piscine, font écho à l’eau présente sur le site. Une eau limpide qui murmure dans le sous-bois et accompagne les rires et les chuchotements. Une eau dans tous ses états, explorée par le service pédagogique du musée, qui sensibilise à l’urgence de la préserver. Une eau qui semble dormir dans son étang mais qui foisonne de vie et invite à la contemplation. Une eau précieuse, que défend l’artiste Harry Fayt.