Découvrez la Ferme de la Vallée à Vieux Genappe ! - Brabant Wallon Matin - 30/07/2019 La Ferme de la Vallée à Vieux-Genappe compte parmi les plus anciennes constructions de l'entité. C'est une ferme typiquement brabançonne avec sa cour carrée, entourée de bâtiments chaulés. Pour partager leur mode de vie rural, la ferme de la Vallée a choisi de développer un projet pédagogique autour des activités de la ferme. L’objectif est de faire découvrir au public, par une participation active, la réalité vécue au quotidien d’une exploitation agricole de type familiale, où le végétal, l’animal et l’homme vivent en harmonie. Le parcours éducatif est destiné à développer chez l’enfant le goût de l’observation et la curiosité intellectuelle au travers d’un programme d’activités à la carte : Le bien-être et les soins quotidiens des animaux de la ferme La fabrication et transformation des produits fermiers Les ateliers manuels et artistiques Des jeux éducatifs Etc… Des stages pour enfants sont également proposés ! A la découverte de l'importance de ce monde de la "terre" et initiation à la transformation de produits naturels . La participation des enfants est permanente ! Détails des prochains stages ICI et pour plus d'info, c'est notamment via FACEBOOK Jean-Marc Decerf à contacté Sarah, animatrice à la Ferme de la Vallée ...