"De Fer et de Feu" à Rebecq ce week-end !

Et c'est à Rebecq que cela se déroulera ces 3 et 4 aout ! Ce ne sont pas moins de 250 tentes qui seront dressée le long de la drève Léon Jacques. "Le temps semblera s'être arrêté en pleine Guerre de Cent ans ! 500 médiévistes vous plongeront dans cette ambiance moyenâgeuse, période de violence, de misère, d'ignorance. Une époque troublée et sans pitié. Mais durant cette période, on apprend, on perfectionne : la médecine, l'algèbre, la cuisine et bien d'autres discipline.

Dès l'entrée, vous vous incarnerez en mignon ou ribaude, puceau ou pucelle, et vos pas vous guideront sur ceux de vos aïeux. Le quartier des artisans s'offrira à vous, dans cette atmosphère particulière où se mêlent agitation et travail. Parmi d'autres stands, votre regard se portera sur le forgeron qui maitrise son feu et fait résonner l'enclume sur laquelle prend forme le fer rougi. Le tailleur de pierre fera jaillir de son bloc fleurs, rosaces et boulets. Le cordier travaillera son chanvre et tresse ses cordes. Le calligraphe couchera encre et lumière sur le parchemin. Il sera déjà temps de dîner à l'auberge où un verre d'hypocras (un vin aux épices) vous mettra en appétit. V

Dans la partie consacrée à la vie de tous les jours et aux hommes d'armes, vous irez vers l'espace " curiosités " où s'exposent les objets de la vie courante : sac, briquet, monnaie, vaisselle…

Vous y recevrez les explications sur l'hygiène, les croyances, les mœurs, la santé… de l'époque.

Non loin de là, arrêt au stand " armes et armures " qui retrace l'évolution des armes et armures de l'antiquité au 16e siècle.

Un peu plus loin se tiennent des initiations au tir à l'arc, au lancer de hache ou de couteau, au duel de bâtons... Différentes petites animations agrémentent cette journée : démonstrations de combats, tirs d'engins de guerre.

Cette année, un espace " médiéval kids " sera dédié aux enfants avec des stands et animations plus ciblés pour les courtes pattes.

Mais le spectacle le plus impressionnant se déroule en fin d'après-midi pour se terminer en champ de bataille.



Ces 3 et 4 aout dès 11 H . Toutes les infos ICI

Jean-Marc Decerf à contacter l'un des organisateurs, Thierry Spiette ...