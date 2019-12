"Chat en poche" : le vaudeville de Feydeau à l'ATJV de Louvain-la-Neuve

"Chat en poche" : George Feydeau à l'ATJV de Louvain-la-Neuve - Brabant-Wallon Matin - 26/12/2019 Un Feydeau sans maris volages, sans cocottes, sans portes qui claquent ! Retrouvez dans cette pièce de jeunesse tout le talent de l’auteur, sa virtuosité de langage, ses malentendus en chaîne et sa mécanique du rire implacable. C’est vif, c’est absurde… et c’est surtout très drôle ! "Chat en poche" à voir à l'Atelier Jean Vilar ces 29 et 30 décembre