C’est notre anniversaire et c’est nous qui offrons les cadeaux !

Le 16 mai 2018 c’était la toute première émission Brabant Wallon Matin émise depuis les locaux de TV COM. Depuis un an toute l’équipe de la rédaction et moi-même sommes sur le pont dès 6h pour vous divertir et vous informer.

Cette semaine est donc un peu »spéciale » pour nous et nous avons décidé de vous offrir des cadeaux pour que votre réveil soit encore plus tonic.

Pour les plus fidèles d’entre vous, une machine à café KRUPS Nescafé Dolce Gusto Piccolo est à gagner chaque matin.

Vous pouvez jouer quand vous le voulez entre 6h et 8h en envoyant BW café + vos coordonnées au 6003, 75 centimes le message envoyé.

Bonne chance et bon réveil sur notre fréquence FM 97.3 ou sur TV COM en direct….