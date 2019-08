BW Bizz, l’artisanat à un fort potentiel sur internet…

Dans notre séquence BW Bizz de cette semaine, Sandrine Monette de la société Happymood revient sur une réalité qui n’est peut-être pas évidente pour tout le monde, l’artisanat à tout à fait sa place sur internet. Les internautes se tourneraient de plus en plus vers internet pour acheter du "fait mains". Mais pour l’artisan soucieux de vendre sa production sur le Net, il y a des règles à respecter pour envisager la réussite de son entreprise. Quelques trucs et astuces dans la séquence à écouter ci-après…