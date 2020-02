Sandrine Monette nous propose de découvrir si pas la face cachée du business, du moins une portion moins connue de la promotion sur les réseaux sociaux. Choisir son influenceur, c’est surtout et avant tout choisir qui sera l’image et la réputation de sa marque, de son entreprise, il faut donc répondre à quelques questions avant de faire un choix définitif. Les questions et une série de réponses dans la séquence BW Bizz de Sandrine…

Séquence à retrouver sur….les réseaux sociaux bien sûr