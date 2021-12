Braine-l’Alleud : l’héroïne d’André Taymans Caroline Baldwin fête ses 25 ans

Caroline Baldwin est le personnage principal d’une série de bandes dessinées signées André Taymans. L’auteur et scénariste a créé, en 1996, cette détective privée dans la mythique revue " Á SUIVRE " des éditions Casterman.

Une héroïne née par accident

Si Caroline Baldwin connaît un énorme succès bien au-delà de nos frontières, sa naissance s’est faite d’une manière fortuite.

André Taymans :"C’est vraiment un accident de parcours cette héroïne. J’avais présenté au rédacteur en chef de Á suivre un projet de one shot dont le thème était la déprime d’un astronaute revenu sur terre après avoir été sur la lune et qui se suicide à la fin du bouquin, ce qui n’était pas très joyeux ! Dans le synopsis, il était mentionné qu’il y avait une détective privée qui suivait l’astronaute. Ensuite, le rédacteur en chef m’a dit qu’il désirait une série et je lui ai répondu que faire une série sur un astronaute mort allait être compliqué. Á ce moment, il m’a demandé de développer le personnage de la détective et c’est de cette manière que Caroline Baldwin est née".