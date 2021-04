Bonne nouvelle pour les amateurs, la fêtes des plantes et des jardins d'Aywiers aura bien lieu... mais en juin

C'est un rendez-vous incontournable pour les amateurs du jardin, traditionnellement au début du mois de mai, la Fête des Plantes et des Jardins à l'ancienne abbaye d'Aywiers dans l'entité de Lasne. Mais, pandémie oblige... l'édition printanière 2020 a dû être annulée, et celle prévue ce printemps est ... reportée ! Bonne nouvelle donc ! Le rendez-vous est fixé aux 11, 12 et 13 juin prochains !