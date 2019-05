Boire un petit coup c'est agréable !!!!

C'est déjà la seizième édition du salon des vignerons qui aura lieu de vendredi à dimanche à la ferme des templiers à Wavre. Les producteurs adaptent leurs produits à la demande et au marché en se tournant de plus en plus vers le bio. Alors pari gagnant? Vous le saurez en écoutant l'interview que nous a accordé Etienne Jossart, l'organisateur de ce salon...