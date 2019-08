Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années…

Ce n’est pas neuf, on le sait, le Brabant Wallon est terre de golf et de champions. Hugo Duquaine nous a accordé une interview téléphonique au lendemain de son sacre de champion de Belgique U12. Vous allez le constater c’est en golfant que l’on devient golfeur, Hugo passe donc son temps sur les greens du monde entier pour parfaire sa technique et se frotter au gratin mondial. Actuellement estimé à un top 5 européen c’est un véritable champion que nous avons eu l’honneur d’interviewer dans Brabant Wallon matin…