Arch'en bières avec un "S" car il y en aura beaucoup

Pour la quinzième année consécutive, Archennes sera "The place to bier". C’est en effet à Archennes que vous sera proposée la quinzième édition de Arch’en bières. Plus de 50 bières à découvrir par le biais d’un quizz, de la restauration adaptée, et des endroits de délassements pour les enfants Touytes les conditions sont réunies pour que vous passiez un excellent moment. Ce rendez-vous devenu incontournable vous est proposé le week-end des 24 et 25 août… Toutes les infos dans l’interview ci-après.