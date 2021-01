A la découverte d'Hélécine, dans l'est du Brabant wallon avec un jeu de piste

Totemus est un heureux produit de la pandémie de covid-19. Alors que les belges se retrouvaient confinés ou en tout cas restreints dans leurs voyages, les créateurs de l'application avaient à coeur de revaloriser le patrimoine wallon , en rendant ludique sa découverte. Totemus vous emmène en balade au moyen de 24 itinéraires, à mi-chemin entre le jeu de piste et la chasse au trésor. Le concept est belge, ludique et accessible aux enfants! On y redécouvre la culture, la gastronomie, l'art, les mythes et légendes et le savoir-faire de nos régions... Tout en faisant du sport! Certaines balades sont en effet pensées pour le vélo . Il suffit simplement d'avoir un smartphone chargé, équipé d'une bonne connexion, et le jeu peut commencer. Entièrement gratuite, l'application est accessible 24h/24 et 7j/7.

Totems vous emmène donc à l'est du Brabant Wallon, dans une promenade appelée "Entre château et chavées". C'est dans la jeune commune de Hélécine, née en 1977 que la balade a lieu. Le patrimoine architectural de l'entité est riche et somptueux : on y trouve l'Abbaye d'Heylisem, fondée en 1129, qui côtoie le château. Aux côtés d'une réserve naturelle de 4 ha se dressent l'église romane Saint-Sulpice, joyau architectural a la sobriété épatante, ainsi que la petite Chapelle Notre-Dame de la colombe, érigée en 1327. D'autres tours et chateaux sont érigés dans le domaine.

Réalisé en collaboration avec le Syndicat d'initiative d'Hélécine et la Maison du Tourisme d'Hesbaye brabançonne, le parcours est tout de même long de 6,8 kilomètres et comprend une difficulté moyenne. Pour commencer, il faut se rendre à l'entrée du parking 1, au numéro 12 de la rue du moulin, en plein Hélécine. L'application vous proposera alors de vous géolocaliser puis de suivre les instructions pour débuter l'itinéraire. Rien de plus simple! Les participants pourront également accumuler des totems, et ainsi gagner de la monnaie (les toteez) à échanger contre des cadeaux chez les commerçants partenaires.

L'application est disponible gratuitement sur l'AppStore et sur Google Play.