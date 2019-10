27 ans de passion et 54e édition de la fête des plantes et du jardin d'Aywiers.

Difficile évidemment de résumer une passion vieille de 27 ans par une simple interview ou un article sur internet, et pourtant c’est ce qu’a réussi à faire Patricia Limauges dans Brabant Wallon Matin. Elle organise pour la 54e fois la fête des plantes et du jardin d’Aywiers à Lasne. On ne peut pas tout connaître, c’est la raison pour laquelle elle a dès le départ décidé de s’entourer de professionnels du secteur et elle les rassemble deux fois par an à des moments clés de la vie du jardin. Cette édition d’automne à lieu à partir d’aujourd’hui…