Y a du changement cette année à Couleur Café!

​​​​​​​Du 28 au 30 juin, le parc du square de l’Atomium se transforme en oasis exotique de parfums, de saveurs et d’expériences en tous genres.

D’abord, la base: les concerts! Différentes scènes sont prévues: rouge, verte, bleue, noire, casa bacardi et dub forest. Les couleurs correspondent à une programmation spécifique en fonction de vos préférences… On retient notamment Sean Paul, Junior Goodfellaz, Lauryn Hill, Wizkid et j’en passe…

Une des priorités du festival est de “surprendre” le public… Il faut donc s’attendre à une touche créative, extraordinaire, spectaculaire et/ou drôle au festival, qui à la base, vous fait penser qu’il s’agit uniquement de musique. Et bien détrompez-vous! Tatouages, slackline, rue du bien manger (locaux, végétariens, végétaliens et bios), … un paquet d’activités sont organisées pour permettre de vivre cet événement en famille!

Petit plus sympa et dans l’ère du temps: le festival couleur café se veut “green”... ce qui signifie qu’il y aura des îlots de tri, des cendriers ré-utilisables mais aussi - grosse nouveauté - la présence d’un gardien du parc qui va veiller à la protection des arbres, des racines et de la pelouse. Des robinets d’eau potable seront également installés afin de remplir votre gourde et vous hydrater!

Sympa, non?



INFOS PRATIQUES:

Date de début : 28/06/2019

Date de fin : 30/06/2019

Lieu : Square de l’Atomium

Site web : https://www.couleurcafe.be/fr/