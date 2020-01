What The Fun s’installe ce soir au Café Floréo?

​​​​​​​Si vous aimez l’humour et décompresser le jeudi soir en bonne compagnie, rendez-vous au centre-ville.

Pas besoin de chercher une excuse pour ne pas rentrer à la maison après le boulot… Ce soir, j’peux pas j’ai “soirée de Stand up Comedy au Café Floréo !”

Tous les 1er et 3e jeudis du mois, c'est le What The Fun qui débarque dans cet estaminet bien brusseleir pour une soirée d'humour ! Le Café Floréo, c’est l’endroit ou le Wtfun a commencé, alors vous imaginez bien que les comédiens, humoristes aiment revenir à la maison !

Au programme : 6 humoristes de tous les styles incluant les petits nouveaux du What The Fun, un bar à l'ambiance décontractée, des bières, des filles, des garçons, et.... vous!

Le What The Fun c'est la plateforme montante du Stand Up Comedy à Bruxelles. Les humoristes de demain se succèdent sur une scène à l'ambiance décontractée pour vous faire rire dans une variété d'humour déconcertante !

Venez découvrir le temps d'une soirée les nouveaux talents de l'humour belge.

Le Café Floréo vous accueille dès 18h pour manger et la cuisine, petite restauration, est ouverte jusque tard. Si vous êtes cocktail, goûtez aux spécialités maisons comme les lantern's: green, red, blue, white, le Floréo spécial ou notre bourbon summer.

INFOS PRATIQUES:

Pas de réservation

Entrée Libre – Sortie au Chapeau

Où : Café Floréo

Rue Des Riches Claires 19

1000 Bruxelles

ouverture Des Portes : 18h00

DÉBUT du Spectacle : 20h30

A partir de 18 ans

http://www.whatthefun.be

Jeudi: de 20:30 à 23:00

Le 16 janvier