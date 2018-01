Wearemobility démarre aujourd'hui !

Vous le savez, depuis vendredi passé, le Salon de l’Auto a ouvert ses portes au Heysel. Sauf qu’aujourd’hui, une nouveauté vous ouvre ses portes au sein même du Salon de l’Auto. Il s’agit du salon #WeAreMobility au Palais 10 de Brussels Expo.

Avez-vous déjà remarqué que de plus en plus de navetteurs utilisent des trottinettes électriques, des hoverboards, des monoroues et d’autres engins pour accomplir vite et aisément la dernière partie du trajet jusqu’à leur lieu de travail ? Et bien c’est exactement de ça dont il sera question du côté de #WeAreMobility!

Une nouvelle expérience de la mobilité. Un trafic automobile et des transports publics qui se voient complétés par des solutions de mobilité malignes et pratiques telles que les voitures partagées et le covoiturage. Le partage de vélos et l’association intelligente de divers modes de transport remportent eux aussi de plus en plus de succès. Tous ces nouveaux modes de transport ne sont que le début d’une réelle révolution.

Durant les quatre derniers jours du prochain Brussels Motor Show, le Palais 10 de Brussels Expo présentera les toutes dernières nouveautés en matière de mobilité urbaine, de micromobilité et de transport combiné.

Alors, si ça vous tente d’essayer un hoverboard ou un monoroue? Passez à Brussels Expo sur le salon de l’Auto en faisant un tour par #WeAreMobility !

INFOS PRATIQUES:

#WeAreMobility

18, 19, 20, 21 janvier 2018

Palais 10, Brussels EXPO

https://wearemobility.be/fr#wearemobility