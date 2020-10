Wasted Atelier recycle des tissus pour en faire des vêtements tendances ! - Une solution pour... Le monde de la mode génère énormément de pollution, on ne vous apprend rien et ce n’est pas la jeune Greta Thunberg qui nous dira le contraire. Oui mais voilà: il existe des solutions. Alors que la mode s’empare en ce moment du quartier Dansaert avec l’événement Downtown Dansaert à Bruxelles, il y a des marques qui se démarquent. C’est le cas de Wasted Atelier dont l’objectif est de récupérer des restes de tissus pour en faire des créations de mode design en éditions limitées (logique, vu que les modèles sont confectionnés avec des chutes de textile). Peu de déchets et un nombre réduit de pièces… C’est en dénichant des fins de stocks que Wasted Atelier obtient des tissus pour fabriquer des vêtements en collections capsules, ce qui signifie en éditions limitées. “Pour nous, le but, c’est de récupérer des tissus et de leur donner une deuxième vie.” Chaque pièce a un côté unique, éthique et durable. Ainsi, on peut qualifier cette entreprise belge (dont l’atelier se situe à Leeuw-Saint-Pierre, en périphérie bruxelloise) de marque eco-friendly. Et oui, tout est fabriqué en Belgique. Focus sur les fondateurs de cette marque slow fashion Dirk Smet et sa femme Marie ont toujours évolué dans le milieu de la mode. Dirk travaille depuis 25 ans dans le domaine des textiles en tant qu’agent de tissu. Marie, sa compagne est, quant à elle, styliste. Ensemble, ils ont très vite pris conscience de l’importance de trouver une alternative à ce que l’on appelle la “fast-fashion”. Ils ne vont jamais faire produire des tissus spécialement pour Wasted Atelier. Ils ont donc adopté un mode de fabrication plus doux et respectueux de l'environnement. Comment fonctionne Wasted Atelier ? Au lieu d’acheter des tissus, de les envoyer au bout du monde pour les faire teindre ou les faire labelliser “bio”, Wasted Atelier récupère les matières vouées à finir à la poubelle ou à être brûlées. Ensuite, Marie crée un moodboard et laisse son talent agir. Dirk, lui, s’occupe plus de l’aspect commercial et ensemble, ils forment une équipe qui grandit chaque jour. En effet, ils ont ouvert début juillet une boutique à Anvers (Lombardenvest, 49). Tout bientôt, mi-novembre, c’est à Gand qu’ils vont s’installer et enfin, ils ambitionnent d’ouvrir un magasin à Bruxelles. Même si l’aspect écologique compte beaucoup à leurs yeux, Dirk et Marie affectionnent aussi le côté esthétique. Wasted Atelier se porte aussi bien au bureau qu’en soirée avec des amis. Des tenues sublimes au caractère unique. En ce moment, les Bruxellois peuvent profiter de l’événement Downtown Dansaert pour découvrir les modèles de chemisiers, robes, kimonos, shorts, jupes, vestes ou pantalons colorés, tendances et fun présentés par Wasted Atelier chez Vêtue Store dans le quartier Dansaert au numéro 5 de la rue Léon Lepage à 1000 Bruxelles. Envie d’en savoir plus ? D’où proviennent ces “restes” de tissus ? Comment fonctionne une entreprise qui travaille avec de la récup’ dans la monde de la mode ? Julie VanH a posé la question à Dirk Smet, le fondateur de Wasted Atelier dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Plus d’infos sur la Semaine de la Mode à Bruxelles: http://www.downtowndansaert.be/ Wasted Atelier Boutique Vêtue Store à Bruxelles: rue Léon Lepage, 5 Boutique à Anvers: Lombardenvest, 49 Site web: https://wastedatelier.be/