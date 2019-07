Voyagez dans une toute autre dimension... - Ce matin, partons faire un voyage dans les étoiles... Ce spectacle est à découvrir au Planetarium de Bruxelles! "The Tip Of The Tongue", c’est l’histoire d’un détective que personne ne cherche, d’un prof d’unif qui veut construire un vaisseau spatial, et de la vie d’un trou noir, … Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’un documentaire mais plutôt d’une fable qui vous emmène aux 4 coins de l’Univers. Et le tout en onze dimensions, à destination des petits curieux et des passionnés qui aiment avoir la tête dans les étoiles! C’est Pieter de Buysser (écrivain, philosophe, conteur) qui a créé ce spectacle au Kunstenfestivaldesarts 2017 au planétarium de Bruxelles. Cet événement est intitulé “The Tip Of The Tongue”. En français, ça veut dire “Le bout de la langue”. Pourquoi ce titre? Bruxelles Matin a posé la question à Rodrigo Alvarez, le responsable du Planetarium! Retrouvez l'interview ci-dessous en un seul petit clic! INFOS PRATIQUES: “The Tip Of The Tongue” Durée : 1 h 30 Billets : € 18 / € 14 / € 10 https://www.kaaitheater.be/fr/agenda/the-tip-of-the-tongue-0