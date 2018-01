Voyages dans l'immensité...

Comme tous les jours des vacances à cette heure-ci, c’est un bon plan sortie qu’on vous propose ! Aujourd’hui, on prend notre boussole et une carte du globe pour jouer les explorateurs avec l’expo Oceania au Musée du Cinquantenaire !

Une exposition conçue comme une invitation à traverser le grand océan sur les traces des explorateurs du XVIIIe siècle. Grâce à l’expédition de 1934 d’Henri Lavachery à l’île de Pâques, revenu à bord du navire Mercator, la Belgique a elle aussi contribué à faire progresser la connaissance scientifique de ces contrées mystérieuses.

Plus de 200 objets provenant de la Nouvelle-Zélande, de Mélanésie, de Micronésie, de Polynésie, d’Hawaii et de l’île de Pâques, mais également des cartes et mappemondes anciennes, des maquettes de bateaux et des archives, seront exposés pour l’occasion.

L’aventure sera aussi pour les enfants et les familles ! Un livret-enfant vous accompagnera tout au long de la visite pour vous faire vivre des histoires palpitantes. Dans l’île aux enfants, venez découvrir de façon ludique et créative les secrets de l’art océanien. Surprise, amusement et découvertes au programme.

INFORMATIONS PRATIQUES:

Expo Oceania

Je 26-10-2017 - Di 29-04-2018

mardi - vendredi : 9:30 - 17:00

samedi - dimanche : 10:00 - 18:00

15 € | 12 € (+ 65 ans, groupes d'adultes de min.15 pers.) | 5 € (6-18 ans, moins-valides et leur accompagnateur) | 0 € (- 6 ans)

Livret-enfant en vente à la caisse : 1 € (+ d'infos)

Musée du Cinquantenaire

Parc du Cinquantenaire 10

1000 Bruxelles

Belgique

